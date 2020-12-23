Чемпионат Венгрии, 11-й тур

Уйпешт – Залаэгерсег – 3:2

Голы: Чонгвай, 35, Талло, 62, 66 – Кенивеш, 41, Фаворов, 64

Уйпешт и Залаэгерсег продемонстрировали достаточно насыщенную игру как по моментам, так и по интриге. Матч со старта начинал Артем Фаворов. Его команда первой пропустила, но на перерыв ушла при счете 1:1.

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Во второй 45-минутке дублем за Уйпешт отличился Талло. Между этими голами результативное действие в свой актив записал Фаворов – после подачи с фланга украинец головой расстрелял голкипера. Для 26-летнего хавбека это второй мяч в сезоне в 12 матчах чемпионата – в последний раз он забил еще 13 сентября.

Залаэгерсег из-за поражения остался на седьмой строчке с 20 пунктами, Уйпешт на один зачетный балл отстает, но расположился девятым.

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