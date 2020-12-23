Чемпіонат Угорщини, 11-й тур

Уйпешт – Залаегерсег – 3:2

Голи: Чонгвай, 35, Талло, 62, 66 – Кенівеш, 41, Фаворов, 64

Уйпешт та Залаегерсег продемонстрували досить насичену гру як за моментами, так і за інтригою. Матч зі старту розпочинав Артем Фаворов. Його команда першою пропустила, але на перерву пішла за рахунку 1:1.

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У другій 45-хвилинці дублем за Уйпешт відзначився Талло. Між цими голами результативну дію до свого активу записав Фаворов – після подачі з флангу українець головою розстріляв кіпера. Для 26-річного хавбека це другий м'яч в сезоні у 12 матчах чемпіонату – востаннє він забив ще 13 вересня.

Залаегерсег через поразку залишився на сьомій сходинці з 20 пунктами, Уйпешт на один заліковий бал відстає, але розташувався дев'ятим.

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