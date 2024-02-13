Мюнхенцы расположились на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги с 50 очками и отстают от Байера, которому проиграли со счетом 0:3 в 21 туре, на пять баллов. Из Кубка Германии Бавария вылетела от Саарбоюккена. Неутешительные результаты команды заставляют руководство клуба задуматься о будущем Томаса Тухеля.

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Как сообщает журналист Кристиан Фальк, некоторые из руководителей Баварии думает о возвращении Ганс-Дитера Флика на должность тренера. Ранее возвращение немецкого специалиста не рассматривалось, поскольку отношения между ним и Ули Хёнессом были очень напряженным после того, как он покинул свой пост в 2021 году.

С тех пор все изменилось. Флик и почетный президент мюнхенцев встретились и провели дискуссию, во время которой все недоразумения были решены. Хьонесс сыграл важную роль в том, что немецкий специалист начал работать с Баварией. Отмечается, что Флик внимательно следит за бывшим клубом.

Напомним, немец работал с Баварией с ноября 2019 по июнь 2021 года. Во главе мюнхенцев Флик выиграл Лигу чемпионов и дважды завоевывал титул чемпиона Германии.

Стоит заметить, что кроме Баварии Ганс-Дитером Фликом интересуется Барселона, которая видит в 58-летнем тренере хорошую замену для Хави.

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