Ансу Фати начал матч 9-го тура Ла Лиги в старте, однако был заменен уже в перерыве – на поле появился Лионель Месси. На послематчевой пресс-конференции Рональд Куман объяснил, что сделал замену из-за дискомфорта, который испытывал Ансу.

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Как информирует официальный Твиттер Барселоны, медицинский осмотр 18-летнего форварда обнаружил травму мениска в левом колене. О лечении и сроках восстановления будет известно позже. Однако, как сообщает Marca, Фати не сможет присоединиться к лагерю сборной Испании на ноябрьские матчи и рискует пропустить до 3 месяцев.

Заметим, Барселоны без Ансу сумела на классе переиграть Бетис со счетом 5:2.

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