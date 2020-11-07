Ансу Фаті розпочав матч 9-го туру Ла Ліги у старті, проте був замінений вже по перерві – на полі з'явився Ліонель Мессі. На післяматчевій прес-конференції Рональд Куман пояснив, що зробив заміну через дискомфорт, який відчував Ансу.

Барселона – Бетіс – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Як інформує офіційний Твіттер Барселони, під час медичного огляду 18-річного форварда виявлено травму меніска у лівому коліні. Про лікування та терміни відновлення буде відомо пізніше. Проте, як повідомляє Marca, Фаті не зможе приєднатись до табору збірної Іспанії на листопадові матчі та ризикує пропустити до 3 місяців.

Зауважимо, Барселони без Ансу зуміла на класі переграти Бетіс з рахунком 5:2.

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