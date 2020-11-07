Рональд Куман дал возможность наконец-то увидеть, как будет выглядеть Барселона без своей главной звезды. Лионель Месси остался на скамейке запасных, а творить в атаке должно было трио Дембеле-Гризманн-Фати.

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Первый опасный момент создала Барселона. Фати вывел на удар Гризманна. Антуан целил под дальнюю штангу, но, как это в последнее время случается с французом, совсем немного не попал. В следующей атаке пробивал уже Ансу, но его постигла та же участь.

Бетис ответил не менее остро. Бускетс едва не срезал в свои ворота, а после подачи с углового пробивал Карвалью – тер Штеген откровенно спас. Команды не отсиживались в защите и в середине поля, создавая атаку за атакой. Класс каталонских футболистов сказывался, поэтому Клаудио Браво должен был чаще демонстрировать свое мастерство.

Барса открыла счет на 22-й минуте. Гризманн отпасовал направо на Дембеле. Усман сместился в штрафную, качнул защитника и выстрелил в дальний угол – 1:0. Немного позже "сине-гранатовые" получили прекрасную возможность удвоить преимущество. Аисса Манди в собственной штрафной сбил Фати – пенальти доверили Гризманну, но француз и здесь сплоховал. Браво угадал направление удара и спас Бетис от второго пропущенного.

Гости тоже пытались отвечать остро, но в их атаках наблюдалась огромная аритмия – вся активность была сосредоточена на левом фланге. Неудивительно, что и забитый мяч пришел оттуда. Гол организовали два бывших игрока Барселоны – Тельо протянул мяч к чужим воротам и прострелил в штрафную, а там никто не помешал Санабрии сравнять счет. Произошло это уже в компенсированное к первому тайму время.

Вторую половину игры Месси начал уже на поле. За каких-то три минуты это принесло результат. Альба вырезал классный пас в штрафную – Лео выманил на себя двух защитников и голкипера, а сам даже не коснулся мяча. Тот покатился дальше, где Гризманн не имел никакого права не попасть. Француз не подвел и вновь вывел свою команду вперед.

Однако проблемы каталонцев в защите никуда не исчезли. "Вердибланкос" регулярно беспокоили тер Штегена. Самыми активными были все те же лица – Тельо и Санабрия. Немецкий голкипер несколько раз был вынужден доказывать, что находится в хорошей форме.

На 57-й каталонцы провели хорошую позиционную атаку, в завершении которой по воротам пробивали Гризманн, Месси и Дембеле. Последний удар отражал уже защитник. Правда, Аисса Манди сделал это рукой. Рефери не увидел нарушения, но на помощь пришел VAR. В результате – красная для игрока Бетиса и еще один пенальти. На этот раз к точке подошел Месси и показал, как нужно использовать подобные возможности.

Одним абзацем выше мы писали об ужасной обороне каталонцев. Так вот, Алекс Морено самостоятельно разорвал правый фланг, накрутил Лангле и выкатил под удар Лорену Морону, который отыграл один мяч для Бетиса.

Барса решила взять на вооружение старую истину – пока мяч у тебя, соперник не забьет. Каталонцы начали неторопливо готовить атаки, надолго задерживаясь на чужой половине поля. Вероятно, это усыпило бдительность гостей, которые позволили Месси оформить дубль. Стоит отметить Серхи Роберто, который в сложной ситуации сумел отдать скрытый пас пяткой. Чуть позже Лео забил в третий раз, но офсайд у партнера не позволил зафиксировать гол.

На последних минутах Роберто оформил ассистентский дубль. Защитник прострелил поперек штрафной, а на дальней штанге оказался одинокий Педри, который расстрелял практически пустые ворота.

В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Барселоны, которая прервала безвыигрышную серию в Ла Лиге, которая длилась 4 последних матча. "Сине-гранатовые" набрали 11 очков и поднялись на 8 место в турнирной таблице Примеры. У Бетиса на один пункт больше, но и на 2 сыгранных матча больше тоже.