Нападающий Барселоны Ансу Фати никак не может избавиться от проблем со здоровьем. Пришлось снова лечь под нож.

Как известно, нападающий Барселоны уже несколько месяцев находится вне игры из-за травмы колена, которую получил в конце ноября прошлого года. Ожидалось, что уроженец Гвинеи-Бисау пропустит 4-6 месяцев, однако ситуация оказалась значительно хуже.

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Фати сделали уже четыре операции, некоторые из них – тайно. Последнюю и самую важную операцию Барса доверила Хосе Карлосу Норонье, врачу сборной Португалии, который занимался травмами Роналду. Каталонский клуб ограничился коротким сообщением, что процедура состоялась. Никаких деталей о ходе или ее результатах не указано.

Напомним, текущая кампания стала второй для Фати в первой команде Барселоны. Вингер успел сыграть 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Также 18-летний футболист дебютировал за национальную сборную Испании, во втором матче за которую забил гол и отдал ассист. Это случилось в поединке против сборной Украины (4:0).

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