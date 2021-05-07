Фати сделали четвертую операцию – спасение звезды Барселоны доверили врачу Роналду
Нападающий Барселоны Ансу Фати никак не может избавиться от проблем со здоровьем. Пришлось снова лечь под нож.
Как известно, нападающий Барселоны уже несколько месяцев находится вне игры из-за травмы колена, которую получил в конце ноября прошлого года. Ожидалось, что уроженец Гвинеи-Бисау пропустит 4-6 месяцев, однако ситуация оказалась значительно хуже.
Барселона стремится продлить контракт с Фати – для вундеркинда сделают исключение, которого нет даже Месси
Фати сделали уже четыре операции, некоторые из них – тайно. Последнюю и самую важную операцию Барса доверила Хосе Карлосу Норонье, врачу сборной Португалии, который занимался травмами Роналду. Каталонский клуб ограничился коротким сообщением, что процедура состоялась. Никаких деталей о ходе или ее результатах не указано.
Напомним, текущая кампания стала второй для Фати в первой команде Барселоны. Вингер успел сыграть 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Также 18-летний футболист дебютировал за национальную сборную Испании, во втором матче за которую забил гол и отдал ассист. Это случилось в поединке против сборной Украины (4:0).
"Холанд і Мбаппе можуть грати разом": Райола не відносить Ман Сіті до великих клубів – фаворити на трансфер епохи