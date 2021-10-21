"Были ли контакты с английской Премьер-лигой? Да, у меня были предложения из-за рубежа, но моей мечтой было остаться здесь.

Барселона официально продлила контракт с Фати – еще одна клаусула на миллиард евро

С первого же дня я сказал Жорже Мендешу (агент нападающего – прим.), что моим приоритетным вариантом всегда остается Барса. Он прекрасно это понимал, и я очень рад, что клуб мне доверился", – цитирует Фати журналист Фабрицио Романо в Twitter.

18-летний форвард подписал с каталонцами контракт до лета 2027-го.

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