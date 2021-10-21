Фати получал предложения из АПЛ
14:30 - Читати українською
Юный талант Барселоны Ансу Фати пользовался популярностью на трансферном рынке.
"Были ли контакты с английской Премьер-лигой? Да, у меня были предложения из-за рубежа, но моей мечтой было остаться здесь.
Барселона официально продлила контракт с Фати – еще одна клаусула на миллиард евро
С первого же дня я сказал Жорже Мендешу (агент нападающего – прим.), что моим приоритетным вариантом всегда остается Барса. Он прекрасно это понимал, и я очень рад, что клуб мне доверился", – цитирует Фати журналист Фабрицио Романо в Twitter.
18-летний форвард подписал с каталонцами контракт до лета 2027-го.
Лапорта хотел, чтобы Месси играл за Барсу бесплатно – о торгах с аргентинцем, усилении на Динамо и трансфере Неймара
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter