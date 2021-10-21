Фаті отримував пропозиції з АПЛ
14:26 - Читать на русском
Юний талант Барселони Ансу Фаті користувався популярністю на трансферному ринку.
"Чи були контакти з англійської Прем'єр-ліги? Так, у мене були пропозиції з-за кордону, але моєю мрією було залишитись тут.
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З першого ж дня я сказав Хорхе Мендешу (агент нападника – прим.), що моїм пріоритетним варіантом завжди залишається Барса. Він прекрасно це розумів, і я дуже радий, що клуб мені довірився", – цитує Фаті журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
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