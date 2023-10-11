Фарерские болельщики массово возвращают купленные билеты на матч с Польшей – две причины
На решение фанатов сборной Фарер повлияло отсутствие капитана сборной Польши Роберта Левандовски.
Всё указывает на то, что отборочный матч к Евро-2024 между Фарерами и Польшей в Торсхавне состоится полупустых трибунах. Как информирует TVP Sport, болельщики хозяев массово сдают приобретённые билеты в кассы.
Левандовски не сыграет с Шахтером и пропустит Эль Классико – шокирующий вердикт для поляка
Подобное поведение болельщиков сборной Фарер связано с отсутствием в составе "кадры" нападающего Роберта Левандовски – капитан сборной Польши получил травму в составе Барселоны и выбыл примерно на месяц. Вторая причина заключается в неблагоприятных погодных условиях – скорость ветра в день матча будет доходить до 10 м/с.
Стадион в Торсхавне вмещает 5 тысяч болельщиков. Ожидается, что игру с Польшей посетят до 3 тысяч поклонников.
Матч Фареры – Польша состоится в четверг, 12 октября. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.
Барселона удержала победу над Порту, но потеряла очередную звезду на Шахтер