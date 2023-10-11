Всё указывает на то, что отборочный матч к Евро-2024 между Фарерами и Польшей в Торсхавне состоится полупустых трибунах. Как информирует TVP Sport, болельщики хозяев массово сдают приобретённые билеты в кассы.

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Подобное поведение болельщиков сборной Фарер связано с отсутствием в составе "кадры" нападающего Роберта Левандовски – капитан сборной Польши получил травму в составе Барселоны и выбыл примерно на месяц. Вторая причина заключается в неблагоприятных погодных условиях – скорость ветра в день матча будет доходить до 10 м/с.

Стадион в Торсхавне вмещает 5 тысяч болельщиков. Ожидается, что игру с Польшей посетят до 3 тысяч поклонников.

Матч Фареры – Польша состоится в четверг, 12 октября. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

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