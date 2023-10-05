Форварда Барселоны Роберт Левандовски не смог доиграть встречу против Порту (1:0) во втором туре Лиги чемпионов из-за травмы.

Главному тренеру каталонцев Хави пришлось заменить польского нападающего в матче против португальцев на 34 минуте. Роберт Левандовски не смог продолжать игру из-за повреждения.

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Как информирует пресс-служба Барселоны, клуб уже провел тесты, которые выявили повреждение левой лодыжки. Каталонцы не разгласили сроки восстановления Левандовски, но журналист Тони Хуанматри сообщил, что форвард не сможет сыграть до конца октября. Это означает, что поляк пропустит матч против Реала, а также встречу с Шахтером в Лиге чемпионов.

Напомним, что Барселона сыграет против команды Патрика ван Леувена 25 октября, а матч против мадридцев запланирован на 28 октября.

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