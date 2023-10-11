Усе вказує на те, що відбірковий матч до Євро-2024 між Фарерами та Польщею в Торсхавні відбудеться на напівпорожніх трибунах. Як інформує TVP Sport, уболівальники господарів масово здають придбані квитки в каси.

Лєвандовскі не зіграє з Шахтарем і пропустить Ель Класіко – шокуючий вердикт для поляка

Подібна поведінка вболівальників збірної Фарер пов'язана з відсутністю у складі "кадри" нападника Роберта Лєвандовскі – капітан збірної Польщі зазнав травми у складі Барселони і вибув приблизно на місяць. Друга причина полягає в несприятливих погодних умовах – швидкість вітру в день матчу буде доходити до 10 м/с.

Стадіон у Торсхавні вміщує 5 тисяч уболівальників. Очікується, що гру з Польщею відвідають до 3 тисяч шанувальників.

Матч Фарери – Польща відбудеться в четвер, 12 жовтня. Початок зустрічі – о 21:45 за Києвом.

Барселона втримала перемогу над Порту, але втратила чергову зірку на Шахтар