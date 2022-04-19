Фаны Ливерпуля готовят минуту аплодисментов в поддержку Роналду, который потерял ребенка
16:49 - Читати українською
Клубные антипатии уходят в тень, когда речь идет о жизни и смерти.
Во время встречи Ливерпуля и Манчестер Юнайтед мерсисайдцы планируют поддержать Криштиану Роналду. Трибуны Анфилда будут аплодировать всю седьмую минуту матча, сообщает Daily Mail.
Умер новорожденный сын Роналду
Лидеры торсиды Ливерпуля призывают болельщиков проявить уважение к Роналду и его семье, откинув клубное соперничество. Многие пишут: "You'll Never Walk Alone CR7".
Роналду вчера сообщил о смерти новорожденного сына – из двойни выжила только девочка. Португалец пропустит поединок с Ливерпулем, потому что остался с семьей.
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