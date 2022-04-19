Клубные антипатии уходят в тень, когда речь идет о жизни и смерти.

Во время встречи Ливерпуля и Манчестер Юнайтед мерсисайдцы планируют поддержать Криштиану Роналду. Трибуны Анфилда будут аплодировать всю седьмую минуту матча, сообщает Daily Mail.

Умер новорожденный сын Роналду

Лидеры торсиды Ливерпуля призывают болельщиков проявить уважение к Роналду и его семье, откинув клубное соперничество. Многие пишут: "You'll Never Walk Alone CR7".

Роналду вчера сообщил о смерти новорожденного сына – из двойни выжила только девочка. Португалец пропустит поединок с Ливерпулем, потому что остался с семьей.