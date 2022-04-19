Клубні антипатії відходять в тінь, коли йдеться про життя та смерть.

Під час сьогоднішньої зустрічі Ліверпуля та Манчестер Юнайтед мерсисайдці планують підтримати Кріштіану Роналду. Трибуни Анфілда будуть аплодувати всю сьому хвилину матчу, повідомляє Daily Mail.

Помер новонароджений син Роналду

Лідери торсиди Ліверпуля закликають вболівальників проявити повагу до Роналду та його сім'ї, відкинувши клубне суперництво. Багато хто пише: "You'll Never Walk Alone CR7".

Роналду вчора повідомив про смерть новонародженого сина – з двійнят вижила тільки дівчинка. Португалець пропустить поєдинок з Ліверпулем, оскільки залишився з сім'єю.