Интер разгромил Аталанту в перенесённом матче 21-го тура Серии А (4:0). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Четвёртый тур чемпионата подряд Интер забил своему сопернику четыре мяча. От команды Симоне Индзаги пострадали Рома, Салернитана, Лечче и сегодня Аталанта. Это – второй подобный случай в истории "нерадзурри" после сезона 1929/30.

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При счёте 2:0 миланская команда заработала пенальти, и пока VAR смотрел повторы, Индзаги подозвал Димарко к себе. Тренер дал латералю установку вбежать в штрафную площадь Аталанты сразу, как только Лаутаро Мартинес нанесёт удар по мячу. Федерико так и сделал, благодаря чему оказался первым на добивании – Лаутаро не сумел реализовать свой 11-метровый.

Тем не менее, свой гол аргентинский бомбардир в этой встрече всё-таки забил. Как и Дюмфрис с Фраттези.