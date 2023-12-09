Реал расписал ничью в выездном матче против Бетиса (1:1) в 16-м туре чемпионата Испании. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Андрей Лунин неожиданно попал в стартовый состав на матч против "зеленых". Украинцу несколько раз пришлось спасать свою команду.

Лунин спас от поражения, хотя и пропустил шедевр – Реал расписал ничью с Бетисом, которая выгодна Довбику и Цыганкову

Реал и Бетис обменялись голами во втором тайме. Беллингем открыл счет, а сравнял его Руйбаль, пробив мощно из-за пределов штрафной площади. У Лунина не было шансов достать мяч.

Мадридцы до сих пор находятся на первой строчке в турнирной таблице с 39 баллами. Но Жирона в этом туре еще не играла, а значит, если победит, то подвинет Реал с вершины. Бетис расположился на седьмом месте с 26 очками.