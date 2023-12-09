Реал розписав нічию у виїзному матчі проти Бетіса (1:1) у 16 турі чемпіонату Іспанії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Андрій Лунін несподівано потрапив до стартового складу на матч проти "зелених". Українцю кілька разів довелося рятувати свою команду.

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Реал та Бетіс обмінялися голами у другому таймі. Беллінгем відкрив рахунок, а зрівняв його Руйбаль, пробивши потужно з-за меж штрафного майданчика. У Луніна не було шансів дістати м'яч.

Мадридці досі перебувають на першій сходинці в турнірній таблиці з 39 балами. Але Жирона в цьому турі ще не грала, а отже, якщо переможе, то посуне Реал з вершини. Бетіс розташувався на сьомому місці з 26 очками.