Фанаты Униона во время матча против РБ Лейпциг почтили память погибших родственников – трогательное видео

Болельщики новичка Бундеслиги приятно удивили своей акцией на матче первого тура Бундеслиги.

Фаны Униона решили почтить память своих 455 родственников, которые так и не увидели игру команды в элитном дивизионе.

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Поклонники "железных" оплатили билеты для погибших родных, поэтому в конце матча руководство Униона включило их в число болельщиков, которые присутствовали на стадионе. Максимальная вместимость их домашней арены составляет 22 012 мест, но в официальном отчете клуб указал, что на игре присутствовали 22467 человек. Также Унион распечатал плакаты с изображением лиц своих фанатов, которые покинули этот мир.

К сожалению, команда не смогла поддержать эмоциональный порыв своих поклонников – Унион потерпел разгромное поражение от Лейпцига со счетом 0:4.

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