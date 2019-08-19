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Фанаты Униона во время матча против РБ Лейпциг почтили память погибших родственников – трогательное видео

16:38 27 Читати українською
Фанаты Униона во время матча против РБ Лейпциг почтили память погибших родственников – трогательное видео
Фаны Униона / Официальный твиттер клуба

Болельщики новичка Бундеслиги приятно удивили своей акцией на матче первого тура Бундеслиги.

 
Марсель Хальстенберг 16’
Марсель Забитцер 31’
Тимо Вернер 42’
Кристофер Нкунку 69’
16’ Марсель Хальстенберг
31’ Марсель Забитцер
42’ Тимо Вернер
69’ Кристофер Нкунку

Фаны Униона решили почтить память своих 455 родственников, которые так и не увидели игру команды в элитном дивизионе.

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Поклонники "железных" оплатили билеты для погибших родных, поэтому в конце матча руководство Униона включило их в число болельщиков, которые присутствовали на стадионе. Максимальная вместимость их домашней арены составляет 22 012 мест, но в официальном отчете клуб указал, что на игре присутствовали 22467 человек. Также Унион распечатал плакаты с изображением лиц своих фанатов, которые покинули этот мир.

К сожалению, команда не смогла поддержать эмоциональный порыв своих поклонников – Унион потерпел разгромное поражение от Лейпцига со счетом 0:4.

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Германия Унион Берлин - РБ Лейпциг футбольные фанаты Видеоновости Унион Берлин Унион Берлин
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