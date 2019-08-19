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Фанати Уніона під час матчу проти РБ Лейпциг вшанували пам'ять загиблих родичів – зворушливе відео

16:38 161 Читать на русском
Фанати Уніона під час матчу проти РБ Лейпциг вшанували пам'ять загиблих родичів – зворушливе відео
Фани Уніона / Офіційний твіттер клубу

Вболівальники новачка Бундесліги приємно вразили своєю акцією на матчі першого туру Бундесліги.

 
Марсель Хальстенберґ 16’
Марсель Забітцер 31’
Тімо Вернер 42’
Крістофер Нкунку 69’
16’ Марсель Хальстенберґ
31’ Марсель Забітцер
42’ Тімо Вернер
69’ Крістофер Нкунку

Фани Уніона вирішили вшанувати пам'ять своїх 455 родичів, які так і не побачили гру команди в елітному дивізіоні.

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Прихильники "залізних" оплатили квитки для загиблих рідних, тому в кінці матчу керівництво Уніона включило їх у число вболівальників, які були присутні на стадіоні. Максимальна місткість їхньої домашньої арени складає 22 012 місць, але в офіційному звіті клуб вказав, що на грі присутні 22 467 осіб. Також Уніон роздрукував плакати із зображенням облич своїх фанатів, які покинули цей світ.

На жаль, команда не змогла підтримати емоційний порив своїх прихильників – Уніон зазнав розгромної поразки від Лейпцига з рахунком 0:4.

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Теги
Німеччина Уніон Берлін - РБ Лейпциг футбольні фанати Відеоновини Уніон Берлін Уніон Берлін
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