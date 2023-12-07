Фанати Сантоса влаштували погроми через історичний виліт з еліти бразильського футболу – спалені машини та автобуси
Вболівальники Сантоса оскаженіли через виліт клубу із бразильської Серії А.
Сантос вперше за 111 років вилетів із Серії А, посівши 17 місце у сезоні 2023. Ця новина розгнівала прихильників легендарного клубу.
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Так, навколо стадіону фанати влаштували погроми, спаливши автомобіль нападника команди Мендоси. Постраждали й інші транспортні засоби, а дим від місця заворушень було видно за кілька кілометрів.
За інформацією Globo, це була акція не спрямована проти форварда – розгнівані вболівальники спалювали машини, які залишили зі сторони, куди прибула виїзна команда. Поліція змогла розігнати натовп, застосувавши перцевий газ.
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