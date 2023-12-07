Сантос вперше за 111 років вилетів із Серії А, посівши 17 місце у сезоні 2023. Ця новина розгнівала прихильників легендарного клубу.

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Так, навколо стадіону фанати влаштували погроми, спаливши автомобіль нападника команди Мендоси. Постраждали й інші транспортні засоби, а дим від місця заворушень було видно за кілька кілометрів.

За інформацією Globo, це була акція не спрямована проти форварда – розгнівані вболівальники спалювали машини, які залишили зі сторони, куди прибула виїзна команда. Поліція змогла розігнати натовп, застосувавши перцевий газ.

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Brazilian club Santos have been relegated from Brazil's first division for first time in their 111-year history!



The likes of Pele, Neymar and Robinho have played for Santos in the past.



Safe to say that the Santos fans haven't taken it that well...pic.twitter.com/sXBIQP8cqx — Rakshit (@FantasyScout_11) December 7, 2023