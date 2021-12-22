Поклонники генуэзцев оставили кучу дерьма под домом бывшего президента клуба Эдоардо Гарроне, а на улицах города растянули большой плакат: "Благодаря твоим фильтрам ограбили Сампдорию".

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Положение Сампы довольно затруднительное, поскольку нынешний президент Массимо Ферреро рискует загреметь в тюрьму за финансовые махинации. Он купил клуб у Гарроне 7 лет назад. Тогда бывший президент уверял, что новый владелец "прошел все фильтры и отвечает юридическим требованиям".

Добавим, что сейчас Сампдория занимает 15-е место Серии А, оторвавшись от зоны вылета на 9 очков.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд