Прихильники генуезців залишили купу лайна під будинком колишнього президента клубу Едоардо Гарроне, а на вулицях міста розтягнули великий плакат: "Завдяки твоїм фільтрам пограбували Сампдорію".

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Становище Сампи доволі скрутне, оскільки нинішній президент Массімо Ферреро ризикує загриміти до в'язниці за фінансові махінації. Він придбав клуб у Гарроне 7 років тому. Тоді колишній президент запевняв, що новий власник "пройшов усі фільтри і відповідає юридичним вимогам".

Додамо, що зараз Сампдорія посідає 15-ту сходинку Серії А, відірвавшись від зони вильоту на 9 очок.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд