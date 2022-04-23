Лига 1, 34-й тур

ПСЖ — Лэнс — 1:1

Гол ы : Месси, 68 – Жан, 88

В предыдущем туре парижане имели шанс стать чемпионами, но Марсель испортил их планы . 23 апреля в матче с Лансом все уже было в руках и ногах ПСЖ: одерживает команда хотя бы одно очко – досрочно торжествует в Лиге 1.

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Маурисио Почеттино выставил максимально боевой состав с трио Неймар-Мбаппе-Месси впереди. Но до экватора первого тайма парижан совершенно не было видно. Более того, Ланс провел несколько опасных атак, которые завершались ударами.

ПСЖ явно понял, что так чемпионство не добьешься и побежал в атаку: Мбаппе трижды стрелял, неплохо пробивали Неймар, Месси и Маркиньйос, а Хакими вообще выходил один на один с кипером. Все было безрезультатно. Ланс отвечал выпадами с очень опасными ударами Фофана.

После перерыва у Килиана был еще один прекрасный момент забить. Пока "кроваво-золотые" готовились к штрафной, Верратти отдал на француза и тот выбежал один на один с Лека. Первый удар отразил кипер, после второго мяч должен был пересекать линию ворот, но защитник подстраховал. Несколько минут спустя Дансо получил вторую желтую за подкат против Неймара и оставил Ланс в меньшинстве. Удар Месси со штрафного тоже парировал Лека.

Но на 68-й Лионель все же добился своего. Во время затяжной атаки Неймар отдал на аргентинца, а тот из-за пределов штрафной шедеврально пробил в дальний верхний угол. Ланс ответил голом Корентена Жана на последних минутах. Финальный свисток зафиксировал мировую, точно не понравившуюся фанатам парижан.

Ничья все равно означает, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Лиги 1 сезона 2021/22 . Это 10-й в истории триумф парижан на внутренней арене. Ланс продолжит борьбу за попадание в зону еврокубков. До конца чемпионата осталось 4 тура.