ПСЖ потерял очки с Лансом в 34-м туре Лиги 1, но стал чемпионом. Лионель Месси стал автором роскошного забитого мяча. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Лига 1, 34-й тур

ПСЖ – Ланс – 1:1

Голы: Месси, 68 – Жан, 88

Удаление: Дансо, 57 (Ланс)

Для досрочного чемпионства команде Почеттино было достаточно не проиграть. Первый тайм завершился нулями, а на 57-й минуте Ланс остался вдесятером. Дансо получил вторую желтую за грубый подкат против Неймара.

ПСЖ с горьким привкусом завоевал юбилейное чемпионство Франции – помог шедевр Месси

ПСЖ быстро воспользовался численным преимуществом. Неймар отдал на Месси, а тот из-за пределов штрафной в фирменном стиле положил мяч в сетку. Лишь 4-й гол Лионеля в чемпионате Франции. Впрочем, он не стал победным – Ланс ушел от поражения на 88-й минуте. Жан забивал в уже пустые ворота.

1:1 – счет, который все равно устроил столичную команду. ПСЖ стал 10-кратным чемпионом Франции, сравнявшись по этому показателю с Сент-Этьеном. Для 50-летнего Маурисио Почеттино это первый чемпионский титул в карьере (как игровой, так и тренерской).