Отдельные болельщики очень эмоционально праздновали триумф Лионеля Месси и Ко на ЧМ-2022. Из-за них чемпионский парад вынужденно завершили раньше.

Накануне в Буэнос-Айресе прошел парад в честь третьего чемпионства сборной Аргентины. В столице страны собралось несколько миллионов человек, а в определенный момент ситуация стала неконтролируемой.

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В сети появилось видео, как два фаната прыгнули с моста во время проезда под ним автобуса с игроками сборной. Один из болельщиков успешно оказался рядом с футболистами, другому повезло меньше. Он не рассчитал момент приыжка, поэтому вылетел за пределы автобуса и упал на дорогу.

Именно после этого инцидента спецслужбы настояли на завершении парада. Игроков эвакуировали вертолетами, а тысячи фанатов так и не увидели своих кумиров. На некоторые улицы автобус просто не доехал, сообщает TyC Sports.

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