Окремі вболівальники надто емоційно святкували тріумф Ліонеля Мессі та Ко на ЧС-2022. Через них чемпіонський парад вимушено завершили раніше.

Напередодні у Буенос-Айресі відбувся парад на честь третього чемпіонства збірної Аргентини. У столиці країни зібралися кілька мільйонів людей, а в певний момент ситуація стала неконтрольованою.

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У мережі з'явилося відео, як двоє фанатів стрибнули з мосту під час проїзду під ним автобуса з гравцями збірної. Один уболівальників успішно опинився поруч із футболістами, іншому пощастило менше. Він не розрахував момент стрибка, тому вилетів за межі автобуса і впав на дорогу.

Саме після цього інциденту спецслужби наполягли на завершенні параду. Гравців евакуювали гелікоптерами, а тисячі фанатів так і не побачили своїх кумирів. На деякі вулиці автобус просто не доїхав, повідомляє TyC Sports.

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