Преданные сторонники неаполитанского клуба пришли под родной для Диего стадион.

Тысячи болельщиков Наполи пришли почтить память Марадоны перед матчем Лиги Европы против Риеки, который состоится сегодня, 26 ноября, в 22:00.

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Фанаты собрались под стадионом Сан-Паоло, зажгли файеры разных цветов, эффектно прощаясь с Диего. Все это сопровождалось скандированием имени аргентинца.

Заметим, легендарный Диего Марадона скончался 25 ноября на 61 году жизни в результате сердечного приступа. Аргентинец в течение карьеры выступал, в частности, за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи. В составе "альбиселесес" стал чемпионом мира-1986 в Мексике.

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