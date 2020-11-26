Бывший защитник сборной Италии Паоло Мальдини отреагировал на смерть Диего Марадоны, вспомнив один из эпизодов из своей карьеры.

"Марадону невозможно было поймать. Мы с ним сидели рядом на церемонии введения в Зал славы Серии А. И тогда нам показали некоторые нарезки матчей.

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Я всегда считал себя отличным защитником, но, смотря видео, был вынужден признать, что много фолил на нем. Он был быстрее. Его на протяжении всей карьеры били по ногам, разрывали на части. Когда я смотрел видео, испытывал чувство стыда. Тогда я извинился перед ним", – цитирует Мальдини Football Italia.

Заметим, легендарный Диего Марадона скончался 25 ноября на 61 году жизни в результате сердечного приступа. Аргентинец в течение карьеры выступал, в частности, за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи. В составе "альбиселесес" стал чемпионом мира-1986 в Мексике.

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