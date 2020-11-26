Найвідданіші прихильники неаполітанського клубу прийшли під рідний для Дієго стадіон.

Тисячі уболівальників Наполі прийшли вшанувати пам'ять Марадони перед матчем Ліги Європи проти Рієки, який відбудеться сьогодні, 26 листопада, о 22:00.

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Фанати зібрались під стадіоном Сан-Паоло, запалили фаєри різних кольорів, ефектно прощаючись із Дієго. Все це супроводжувалось скандуванням імені аргентинця.

Зауважимо, легендарний Дієго Марадона помер 25 листопада на 61 році життя через серцевий напад. Аргентинець протягом кар'єри виступав, зокрема, за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі. У складі "альбіселесес" став чемпіоном світу-1986 в Мексиці.

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