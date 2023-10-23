В воскресенье, 22 октября, матч Олимпиакос – Панатинаикос был остановлен при счёте 1:1 на 50-й минуте. Как информирует Gazzetta, в Хуанкара была брошена петарда, из-за которой игрок на какое-то время оглох на левое ухо. Его увезли в больницу.

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Что интересно, Хуанкар не был на поле в момент инцидента. Он, будучи запасным игроком, разминался на кромке поля.

После двухчасовой паузы главный арбитр Фабио Мареска встречи принял решение не доигрывать матч. Обе команды обвиняют во всём главного врача Христоса Гогоса, который был назначен ответственным за здоровье игроков в этой встрече. Несмотря на то, что в больнице Хуанкару стало гораздо лучше, врач отказался подписывать протокол о том, что игрок может вернуться на поле. Впоследствии он получил массу угроз со стороны фанатов обеих команд.

Скорее всего, матч будет доигран при пустых трибунах. Однако решение по этому поводу ещё не принято.

Напомним, что Хуанкар стал героем противостояния с СК Днепр-1 в матчах квалификации ЛЧ прошедшим летом.

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