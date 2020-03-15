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Фанаты Левски приобрели 11 тысяч билетов на отмененный матч – причина поражает

17:10 114 Читати українською
Фанаты Левски приобрели 11 тысяч билетов на отмененный матч – причина поражает
Ближайшие несколько недель стадионы будут оставаться пустыми / Фото из открытых источников

Болеть можно по-разному, что и продемонстрировали фанаты болгарского клуба.

Преданные болельщики софийского Левски решили оригинально выразить приверженность своим любимцам. Понимая, что клуб из-за вынужденной паузы теряет средства, необходимые для содержания команды, они приобрели 11 тысяч билетов на перенесенный матч 25-го тура чемпионата Болгарии против Лудогорца, чтобы поддержать команду финансово, сообщает издание Gong.bg.

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На данный момент в Болгарии введен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Проведение всех спортивных турниров приостановлено. В Болгарии по состоянию на 15 марта инфицирован 41 человек и зафиксировано 2 летальных случая.

К слову, Лудогорец возглавляет турнирную таблицу, набрав 55 очков, Левски занимает второе место, отставая от лидера чемпионата на 9 очков.

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