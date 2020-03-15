"Наконец-то, ибо казалось, что игроки – подопытные кролики": Руни о прекращении чемпионатов в Англии

Форвард Дерби Каунти Уэйн Руни поделился мыслями о приостановлении чемпионатов из-за коронавируса.

"После экстренного совещания наконец-то было принято правильное решение. До этого казалось, что футболисты в Англии – подопытные кролики. Остальные виды спорта в других странах – теннис, Формула-1, регби, гольф, футбол – сделали перерыв, а нам приказали продолжать.

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В Дерби Каунти мы тренировались в четверг в ожидании выступления Бориса Джонсона. Люди были взволнованы. К счастью, футбол в итоге сделал правильный выбор. Нам пришлось приостановить сезон. Некоторые люди не будут счастливы, но я думаю, что в этом случае футбол должен стоять на втором месте. Это спорт. Это просто спорт. Если жизнь людей находится под угрозой, это должно идти на первом месте независимо от вашего положения в чемпионате. Мы будем рады сыграть до сентября, если сезон продлится до тех пор. Такова наша работа. Пока мы знаем, что находимся в безопасности, и это безопасно для зрителей, мы будем играть.

Следующий чемпионат мира состоится в ноябре и декабре 2022 года, так что можно использовать эту ситуацию как возможность завершить сезон-2019/20 позже, а затем подготовиться к 2022 году, начав следующие два сезона зимой", – написал Руни в своей колонке в The Times.

Напомним, Англия объявила об остановке чемпионатов 13 марта. Пауза продлится до 4 апреля.

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