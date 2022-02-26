Фанаты Эвертона подготовили красивый плакат в поддержку Миколенко и Украины
18:35 - Читати українською
Болельщики Эвертона пытаются хоть немного поднять настроение Виталию Миколенко.
Фанаты "ирисок" подготовили плакат поддержки, который будет растянут на матче против Ман Сити.
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На полотне большое изображение Миколенко и надпись: "Мы стоим с Украиной". Британцы сочувствуют нашему народу, ставшему жертвой неоправданной агрессии России.
Добавим, что матч Эвертон – Манчестер Сити запланирован на сегодня, начало в 19:30.
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