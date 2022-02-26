Фанати "ірисок" підготували плакат підтримки, який розтягнуть на матчі проти Ман Сіті.

Лемпард підтримав Миколенка на фоні російської агресії в Україні

На полотні велике зображення Миколенка і напис: "Ми стоїмо з Україною". Британці співчувають нашому народу, який став жервтою невиправданої агресії Росії.

Додамо, що матч Евертон – Манчестер Сіті запланований на сьогодні, початок о 19:30.

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