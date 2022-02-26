Фанати Евертона підготували красивий плакат на підтримку Миколенка і України
26 лютого 18:35 - Читать на русском
Вболівальники Евертона намагаються хоч трішечки підняти настрій Віталію Миколенку.
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82’ Філ Фоден
Фанати "ірисок" підготували плакат підтримки, який розтягнуть на матчі проти Ман Сіті.
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На полотні велике зображення Миколенка і напис: "Ми стоїмо з Україною". Британці співчувають нашому народу, який став жервтою невиправданої агресії Росії.
Додамо, що матч Евертон – Манчестер Сіті запланований на сьогодні, початок о 19:30.
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