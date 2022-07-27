Фанаты Фенербахче не только поддерживают своих любимцев, но и используют отвратительные методы, чтобы вывести украинцев из себя.

Турецкие болельщики прибегли к очень грязному психологическому удару во время игры между Фенербахче и Динамо.

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Они начали скандировать: "Ла ла ла ла, Владимир Путин", зная, насколько украинцы терпеть не могут российского диктатора, начавшего войну в нашей стране. Именно поэтому Динамо, как и другие украинские клубы, вынуждено играть свои домашние матчи за рубежом.

Добавим, что основное время второго матча завершилось ничьей 1:1 – на гол Буяльского результативно ответил Аттила Салай в конце игры.

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