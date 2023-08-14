"Вынуждены обратиться из-за оскорбительного и опасного инцидента, который произошел во время недавнего матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между ФК Арис (Греция) и ФК Динамо (Украина). На трибунах Kleanthis Vikelidis Stadium (Салоники, Греция) был продемонстрирован возмутительный баннер в адрес защитников "Азовстали", а именно Smash Azov nazis ("Уничтожить нацистов Азова"), что было видно в трансляции матча.

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Предполагаем, что баннер изготовили местные ультрас, контактирующие с российскими фан-движениями, поскольку месседж на баннере полностью совпадает с посылами российской пропаганды. Указанный баннер был изъят с трибун примерно через 10 минут. Однако факт этого инцидента очень обеспокоил, поскольку он является опасным сигналом глубоко ошибочного восприятия трагических событий в Украине, а также примером неприемлемой для футбольной семьи пропаганды насилия на матчах соревнований под эгидой УЕФА. Защитники "Азовстали", также известны как подразделение "Азов" украинской армии, не имеют никакой связи с нацистами, как никто из украинского общества, но это нарратив российской пропаганды, который она распространяет по всему миру.

Просим УЕФА и коллег из Греческой федерации футбола внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем", – говорится в письме УАФ.

Напомним, матч в Греции завершился минимальным поражением Динамо. У киевлян будет шанс на реванш 17 августа, когда они будут принимать Арис в Бухаресте.

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