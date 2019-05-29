Фанатам Арсенала з футболками Мхітаряна довелося поспілкуватися з азербайджанською поліцією – відео інциденту

Перед фінальним матчем Ліги Європи персональні прихильники Генріха Мхітаряна вирішили прогулятися вулицями Баку.

Місцевим поліцейським не сподобалися майки вболівальників з прізвищем вірменського футболіста.

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Правоохоронці зупинили двох фанатів лондонського Арсенала, які просто йшли вулицею столиці Азербайджану і не робили нічого провокативного. Поліцейські не наважилися затримувати гостей, але звернули увагу на їхні футболки і провели профілактичну бесіду.

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Нагадаємо, сам Мхітарян змушений пропустити фінальний матч через політичне напруження між Вірменією та Азербайджаном.