toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Фанатам Арсенала з футболками Мхітаряна довелося поспілкуватися з азербайджанською поліцією – відео інциденту

10:18 47 Читать на русском
Фанатам Арсенала з футболками Мхітаряна довелося поспілкуватися з азербайджанською поліцією – відео інциденту
Генріх Мхітарян / Reuters

Перед фінальним матчем Ліги Європи персональні прихильники Генріха Мхітаряна вирішили прогулятися вулицями Баку.

Місцевим поліцейським не сподобалися майки вболівальників з прізвищем вірменського футболіста.

Гравцям Аренала заборонили підтримати Мхітаряна перед фіналом Ліги Європи – відома причина

Правоохоронці зупинили двох фанатів лондонського Арсенала, які просто йшли вулицею столиці Азербайджану і не робили нічого провокативного. Поліцейські не наважилися затримувати гостей, але звернули увагу на їхні футболки і провели профілактичну бесіду.

"Мхітарян сам винен у тому, що пропустить фінал", – міністр молоді та спорту Азербайджану

Нагадаємо, сам Мхітарян змушений пропустити фінальний матч через політичне напруження між Вірменією та Азербайджаном.

blog_ava
Кучук – про гру проти Сум: Не можна допускати, аби відбувались такі матчі
08:47
1183
Теги
Арсенал Арсенал Ліга Європи футбольні фанати Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
31
хв
Челсі
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук