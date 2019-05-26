"Мхитарян сам виноват в том, что пропустит финал", – министр молодежи и спорта Азербайджана

Хозяева финального матча Лиги Европы не собираются оправдываться перед Генрихом Мхитаряном, который не сможет помочь Арсеналу.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов публично раскритиковал хавбека "канониров".

"Мог ли Азербайджан дать большие гарантии безопасности Мхитаряна? Что вы имеете в виду, когда говорите "большие"? Больше, чем гарантии? Более 100%? Мы предоставили ему те гарантии безопасности, которые совпадают с нашими представлениями о том, какими они должны быть, что еще мы должны были сделать? Может, нам стоило послать за ним частный самолет и привезти в Баку в окружении двух F-16? Не знаю, что еще мы могли сделать.

Чеферин не стал на защиту Мхитаряна в ситуации с отказом игрока ехать на финал Лиги Европы в Баку

УЕФА и Арсенал получили от нас все возможные и невозможные документы с гарантиями. Я сам подписывал письмо с государственными гарантиями безопасности для Мхитаряна. Такие же письма были отправлены со стороны нашей футбольной ассоциации и всех структур, отвечающих за безопасность.

Нет, я не связывался с ним, у меня нет его номера. Но наш посол в Великобритании выступил с инициативой поговорить с игроком, но Мхитарян на это не согласился", – приводит слова Рагимова Azerisport.

Игроки Арсенала поддержали Мхитаряна, который не сыграет в финале Лиги Европы по политическим причинам

Напомним, Мхитарян не сможет сыграть в финальном матче против Челси из-за политических конфликтов между Арменией и Азербайджаном.