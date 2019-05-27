Игрокам Аренала запретили поддержать Мхитаряна перед финалом Лиги Европы – известна причина

УЕФА предупредил лондонский Арсенал о возможных санкциях за публичную поддержку Генриха Мхитаряна.

Игроки Арсенала не смогут провести акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом ЛЕ в Баку из-за правил УЕФА, информирует Daily Mail.

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Источники в футбольном союзе подтвердили, что любые подобные действия запрещены правилами. Любая форма, которую надевают футболисты, должна быть согласована, а в организации не поддерживают данную акцию. Игроки лондонского клуба хотели выразить поддержку армянскому хавбеку, выйдя на разминку перед встречей в майках с его фамилией на спине.

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Напомним, Генрих Мхитарян не сможет принять участие в матче против Челси из-за политического конфликта между Арменией и Азербайджаном.