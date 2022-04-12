Фанат напал на игрока прямо во время матча чемпионата Италии и угрожал смертью
Поединок 36-го тура Серии С между Фоджей и Катандзаро подарил ливень голов, но не это привлекло внимание.
Катандзаро разгромил Фоджу со счетом 6:2. Но когда на табло светило 5:1, гости получили право пробить пенальти, к мячу подошел Пьетро Емелло, который к тому времени уже оформил дубль.
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Пьетро отдал право пробить 11-метрового своему партнеру, после чего был заменен. Персонал Фоджи порекомендовал ему уйти в раздевалку во избежания повторения нападения. Несмотря на это, до конца встречи еще минимум два болельщика выбегали на поле, а на трибунах они жгли дымовые шашки и бросали разные предметы.
Во время нападения на Пьетро на стадионе была его жена и дочь. Сегодня любимая футболиста прокомментировала эпизод: "Накануне мой ребенок увидел, как играет ее отец, а также спектакль, в котором было все... кроме ценностей, которые должен транслировать спорт".
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