Поединок 36-го тура Серии С между Фоджей и Катандзаро подарил ливень голов, но не это привлекло внимание.

Катандзаро разгромил Фоджу со счетом 6:2. Но когда на табло светило 5:1, гости получили право пробить пенальти, к мячу подошел Пьетро Емелло, который к тому времени уже оформил дубль.

Голкипер итальянского клуба безумным ударом через все поле забил победный гол в компенсированное время

В этот момент на поле выбежал один из фанатов соперника и замахнулся, чтобы ударить Емелло, когда-то выступавший за Фоджу и имеющего разногласия с ультрас. Хулигана остановили стюарды, но он успел провести пальцем у горла, угрожая смертью нападающему. Невероятная атака «фаната» #Фоджа против бывшего #Иеммелло , автора дубля сегодня вечером, а затем замененного, чтобы не отравлять климат, тренером Катандзаро Виварини. Однако дальнейшее вторжение в поле последует позже... pic.twitter.com/Hv4cdnqSAp – Филиппо Магги (@ Filippomaggi97) 11 апреля 2022 г.

Пьетро отдал право пробить 11-метрового своему партнеру, после чего был заменен. Персонал Фоджи порекомендовал ему уйти в раздевалку во избежания повторения нападения. Несмотря на это, до конца встречи еще минимум два болельщика выбегали на поле, а на трибунах они жгли дымовые шашки и бросали разные предметы.

Во время нападения на Пьетро на стадионе была его жена и дочь. Сегодня любимая футболиста прокомментировала эпизод: "Накануне мой ребенок увидел, как играет ее отец, а также спектакль, в котором было все... кроме ценностей, которые должен транслировать спорт".

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