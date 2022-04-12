Поєдинок 36-го туру Серії С між Фоджею й Катандзаро подарував зливу голів, але не це привернуло увагу.

Катандзаро розгромив Фоджу із рахунком 6:2. Та коли на табло світилось 5:1, гості отримали право пробити пенальті, до м'яча підійшов П'єтро Ємелло, який на той час вже оформив дубль.

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Тоді на поле вибіг один з фанатів суперника і замахнувся, щоб вдарити Ємелло, який колись виступав за Фоджу й мав розбіжності з ультрас. Хулігана зупинили стюарди, але він встиг провести пальцем біля свого горла, погрожуючи смертю нападнику. L'incredibile aggressione di un "tifoso" del #Foggia verso l'ex #Iemmello, autore di una doppietta stasera e poi sostituito per non avvelenare il clima dal tecnico del Catanzaro Vivarini. Seguirà peraltro un'ulteriore invasione di campo più tardi... pic.twitter.com/Hv4cdnqSAp — Filippo Maggi (@Filippomaggi97) April 11, 2022

П'єтро віддав право пробиття 11-метрового своєму партнеру, після чого був замінений. Персонал Фоджі порекомендував йому піти в роздягальню, щоб уникнути повторення нападу. Попри це, до кінця зустрічі ще мінімум двоє вболівальників вибігали на поле, а на трибунах вони палили димові шашки й кидали різні предмети.

Під час нападу на П'єтро на стадіоні були його дружина та донька. Сьогодні кохана футболіста прокоментувала епізод: "Напередодні моя дитина побачила, як грає її батько, а також спектакль, у якому було все... окрім цінностей, які повинен транслювати спорт".

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