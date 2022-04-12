Фанат напав на гравця просто під час матчу чемпіонату Італії й погрожував смертю
Поєдинок 36-го туру Серії С між Фоджею й Катандзаро подарував зливу голів, але не це привернуло увагу.
Катандзаро розгромив Фоджу із рахунком 6:2. Та коли на табло світилось 5:1, гості отримали право пробити пенальті, до м'яча підійшов П'єтро Ємелло, який на той час вже оформив дубль.
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П'єтро віддав право пробиття 11-метрового своєму партнеру, після чого був замінений. Персонал Фоджі порекомендував йому піти в роздягальню, щоб уникнути повторення нападу. Попри це, до кінця зустрічі ще мінімум двоє вболівальників вибігали на поле, а на трибунах вони палили димові шашки й кидали різні предмети.
Під час нападу на П'єтро на стадіоні були його дружина та донька. Сьогодні кохана футболіста прокоментувала епізод: "Напередодні моя дитина побачила, як грає її батько, а також спектакль, у якому було все... окрім цінностей, які повинен транслювати спорт".
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