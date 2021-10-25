Марсель принимал ПСЖ в рамках 11-го тура Лиги 1. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2021/22, 11-й тур

Марсель – ПСЖ – 0:0

Удаление: Хакими, 57 (ПСЖ)

Икарди выдвинул ультиматум Ванде Наре после примирения – скандал еще не исчерпан

На старте поединка команды обменялись быстрыми голами, но оба мяча арбитру пришлось отменить из-за офсайда.

ПСЖ владел определенным преимуществом до перерыва, и атаки парижан выглядели острее. Во втором тайме за фол последней надежды был удален Хакими, что позволило Марселю полностью перехватить инициативу. В итоге финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

Парижане остаются лидерами чемпионата, Марсель расположился на 4-й строчке.

ПСЖ в меньшинстве удержал ничью в игре с Марселем – страдания Неймара и Месси от агрессии фанатов, два отмененных гола