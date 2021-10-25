Ліонель Мессі поки що не може забити у чемпіонаті Франції. Заважають навіть вболівальники.

ПСЖ у неділю розписав нульову нічию з Марселем в центральному матчі французького вікенду. У другому таймі Мессі у фірмовому стилі розганяв контратаку, однак мусив зупинитися через стрікера.

Осічка Мессі та Ко у відеоогляді матчу Марсель – ПСЖ

Фанат Марселя вибіг на поле та попрямував до м'яча. Ліонель спокійно сприйняв вторгнення – просто обняв вболівальника та дочекався стюардів. Коли стрікера вивели, гра продовжилася.

WHAT IS THIS NONSENSE ????

MESSI WAS ON AN ATTACK, AND A FAN/PITCH INVADER COMES INTO THE FIELD TO INTERRUPT HIM ???

WHERE IS THE SECURITY?????

This game between PSG and Marseille…



pic.twitter.com/mIXZCBhBaw — Ziad is in less pain  (@Ziad_EJ) October 24, 2021

Мессі вже забивав за ПСЖ у Лізі чемпіонів, але на внутрішній арені поки що не відзначався. Нічия у Ле Классік ніяк не вплинула на перспективи ПСЖ. Парижани зберегли комфортне лідерство.

ПСЖ в меншості втримав нічию у грі з Марселем – страждання Неймара та Мессі від агресії фанатів, два скасованих голи