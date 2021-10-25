Фанат Марселя зупинив Мессі у перспективній контратаці ПСЖ – гідна реакція аргентинця
Ліонель Мессі поки що не може забити у чемпіонаті Франції. Заважають навіть вболівальники.
ПСЖ у неділю розписав нульову нічию з Марселем в центральному матчі французького вікенду. У другому таймі Мессі у фірмовому стилі розганяв контратаку, однак мусив зупинитися через стрікера.
Осічка Мессі та Ко у відеоогляді матчу Марсель – ПСЖ
Фанат Марселя вибіг на поле та попрямував до м'яча. Ліонель спокійно сприйняв вторгнення – просто обняв вболівальника та дочекався стюардів. Коли стрікера вивели, гра продовжилася.
Мессі вже забивав за ПСЖ у Лізі чемпіонів, але на внутрішній арені поки що не відзначався. Нічия у Ле Классік ніяк не вплинула на перспективи ПСЖ. Парижани зберегли комфортне лідерство.
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