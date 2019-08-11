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Фанат Ливерпуля разбил нос из-за желания сделать фото с Салахом – египтянин в ответ удивил всех

13:27 46 Читати українською
Фанат Ливерпуля разбил нос из-за желания сделать фото с Салахом – египтянин в ответ удивил всех
Мохамед Салах / ФК Ливерпуль

Некоторые фанаты для фото с кумиром готовы идти на серьезные жертвы. В этом убедился лидер Ливерпуля Мохамед Салах.

Юный фанат Ливерпуля Луис Фаулер получил незабываемое фото с Мохамедом Салахом. Катаясь на велосипеде вместе с товарищем, 11-летний парень заметил автомобиль Салаха. Ребята, стремясь сделать фото с кумиром или хотя бы взять автограф, побежали за ним, после чего Луис врезался в фонарный столб и упал, разбив нос.

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Впрочем, Салах сделал то, что на его месте повторил бы не каждый – египтянин заметил ребят и вернулся, что убедиться, что с ними все хорошо. После этого звезда Ливерпуля сделал фото с ребятами, сообщает Sky Sports.

Отчим мальчика признался, что в восторге от поступка Салаха. "Он является мировой суперзвездой и мог не останавливаться, спокойно поехав дальше. Я благодарен ему – именно благодаря Мохамеду Луис чувствует себя намного лучше", – признался мужчина.

Действительно, такой фотографией с Салахом может похвастаться не каждый.

Напомним, Салах уже в первом туре АПЛ 2019/20 открыл счет забитым голам в новом сезоне, а Ливерпуль разбил Норвич со счетом 4:1.

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Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Англия футбольные курьёзы футбольные фанаты
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