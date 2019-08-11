Фанат Ліверпуля розбив ніс через бажання зробити фото з Салахом – єгиптянин у відповідь здивував усіх

Деякі фанати задля фото з кумиром готові йти на серйозні жертви. У цьому переконався лідер Ліверпуля Мохамед Салах.

Юний фанат Ліверпуля Луїс Фаулер отримав незабутнє фото з Мохамедом Салахом. Катаючись на велосипеді разом з товаришем, 11-річний хлопець помітив автомобіль Салаха. Хлопці, прагнучи зробити фото з кумиром чи хоча б взяти автограф, побігли за ним, після чого Луїс врізався у ліхтарний стовп і впав, розбивши носа.

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Втім, Салах зробив те, що на його місці повторив би не кожен – єгиптянин помітив хлопців та повернувся, що переконатися, що з ними все добре. Після цього зірка Ліверпуля зробив фото з хлопцями, повідомляє Sky Sports.

Вітчим хлопця зізнався, що у захваті від вчинку Салаха. "Він є світовою суперзіркою і міг не зупинятися, спокійно поїхавши далі. Я вдячний йому – саме завдяки Мохамеду Луїс почувається набагато краще", – зізнався чоловік.

Дійсно, такою світлиною із Салахом може похвалитися не кожен.

Нагадаємо, Салах вже у першому турі АПЛ 2019/20 відкрив лік забитим голам у новому сезоні, а Ліверпуль розбив Норвіч з рахунком 4:1.

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