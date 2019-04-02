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Фабри рассказал, почему в матче с Ворсклой пенальти пробил Йода, а не Швед, который мог оформить хет-трик

21:12 86 Читати українською
Фабри рассказал, почему в матче с Ворсклой пенальти пробил Йода, а не Швед, который мог оформить хет-трик
Фабри Гонсалес / Карпаты

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес прокомментировал победу своей команды над Ворсклой (4:0).

26’ Кристиан Понде
38’ Марьян Швед
62’ Марьян Швед
70’ Карим Йода
 

"Хочу в первую очередь поблагодарить футболистов за работу, благодаря которой мы добились положительного результата. Матч был тяжелым, как и все остальные. Изначально игра сложилась удачно для нас. За короткий промежуток времени, мы забили два гола, которые помогли нам в дальнейшем. Мы прервали полосу неудач в домашних стенах. Говоря о будущем – это было очень важно. Мы довольны.

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Для меня Ворскла – хорошая команда, с качественными исполнителями. Всегда надо быть скромным и выражать уважение к другим соперникам. Мы одержали победу, потому что сыграли хорошо.

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Почему пенальти пробивал Йода, а не Швед? Это не столь важно. Швед дал ему возможность пробить. Они решали этот между собой и именно Марьян отдал ему мяч. Мне нравится, что Швед забивает много голов, но также хочется, чтобы другие игроки прогрессировали. Потому что мы все играем в одной команде. Я рад за Йода. Он показал хорошую игру", – цитирует Фабри официальный сайт Карпат.

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