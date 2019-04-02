Фабрі розповів, чому в матчі з Ворсклою пенальті пробив Йода, а не Швед, який міг оформити хет-трик

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес прокоментував перемогу своєї команди над Ворсклою (4:0).

"Хочу в першу чергу подякувати футболістам за роботу, завдяки якій ми досягли позитивного результату. Матч був важким, як і всі інші. Від самого початку гра склалася вдало для нас. За короткий проміжок часу, ми забили два голи, які посприяли нам в подальшому. Ми перервали смугу невдач у домашніх стінах. З огляду на майбутнє – це було дуже важливо. Ми задоволені.

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Для мене Ворскла – хороша команда, з якісними виконавцями. Зажди треба бути скромним і висловлювати повагу до інших суперників. Ми здобули перемогу, бо зіграли добре.

Карпати – Ворскла – 4:0 – відео голів

Чому пенальті пробивав Йода, а не Швед? Це не настільки важливо. Швед дав йому можливість пробити. Вони вирішували це між собою і саме Мар’ян віддав йому м’яча. Мені подобається, що Швед забиває багато голів, але також хочеться, щоб інші гравці прогресували. Бо ми всі граємо в одній команді. Я радий за Йоду. Він показав хорошу гру", – цитує Фабрі офіційний сайт Карпат.