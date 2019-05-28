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Фабри пожелал Карпатам остаться в УПЛ

08:25 64 Читати українською
Фабри пожелал Карпатам остаться в УПЛ
Фабри Гонсалес / ФК Карпаты

Экс-наставник Карпат Фабри Гонсалес попрощался с командой.

"Для меня было огромным удовольствием работать в Карпатах, потому что это команда, у которой большая историю. Очень благодарен руководству клуба за время, которое нам предоставили для работы.

Карпаты официально приняли отставку Фабри

Украина мне очень понравилась, я с удовольствием провел здесь время. Однако, уезжаю отсюда несколько печальный, ведь мне хотелось бы, чтобы в плане спортивных достижений все завершилось несколько лучше. Дай бог, чтобы в последнем матче команда одержала победу и осталась в Премьер-лиге. Я был бы счастлив от этого", – цитирует Фабри официальный сайт Карпат.

Главные новости футбола 27 мая: Украина U-20 вышла в плей-офф ЧМ-2019, Карпаты потеряли тренера

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