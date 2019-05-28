Фабрі побажав Карпатам залишитись в УПЛ

Екс-наставник Карпат Фабрі Гонсалес попрощався з командою.

"Для мене було величезним задоволенням працювати в Карпатах, бо це команда, яка має велику історію. Дуже вдячний керівництву клубу за час, який нам надали для роботи.

Карпати офіційно прийняли відставку Фабрі

Україна мені дуже сподобалась, я із задоволенням провів тут час. Проте, їду звідси дещо сумний, адже мені хотілося б, щоб у плані спортивних досягнень все завершилося дещо краще. Дай боже, щоб в останньому матчі команда здобула перемогу та залишилася у Прем’єр-лізі. Я був би щасливий від цього", – цитує Фабрі офіційний сайт Карпат.

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