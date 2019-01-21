Фабри Гонсалес: За неделю работы в Карпатах я сблизился с командой

Наставник львовских Карпат Фабри Гонсалес рассказал о первых впечатлениях работы с командой.

"За первую неделю совместной работы мы однозначно сблизились с командой, но в течение тех нескольких дней с игроками больше занимался тренер по физической подготовке.

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Во Львове нас несколько ограничивал климат, а в Турции фактически будет целый месяц для того, чтобы поработать с командой и изучить ее.

Мы сможем лучше оценить качества футболистов. В течение тренировочных сборов мы попробуем привить команде определенный стиль игры и найти равновесие. А спарринги будут служить нам для того, чтобы испытать и оценить всю работу, которую мы там будем выполнять", – цитирует специалиста официальный сайт Карпат.

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