toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Фабри Гонсалес: За неделю работы в Карпатах я сблизился с командой

21 января 15:44 88 Читати українською
Фабри Гонсалес: За неделю работы в Карпатах я сблизился с командой
Фабрисиано Гонсалес / Фото: ФК Карпаты

Наставник львовских Карпат Фабри Гонсалес рассказал о первых впечатлениях работы с командой.

"За первую неделю совместной работы мы однозначно сблизились с командой, но в течение тех нескольких дней с игроками больше занимался тренер по физической подготовке.

Самый перспективный талант Карпат Сикан покинул клуб и присоединился к Шахтеру

Во Львове нас несколько ограничивал климат, а в Турции фактически будет целый месяц для того, чтобы поработать с командой и изучить ее.

Мы сможем лучше оценить качества футболистов. В течение тренировочных сборов мы попробуем привить команде определенный стиль игры и найти равновесие. А спарринги будут служить нам для того, чтобы испытать и оценить всю работу, которую мы там будем выполнять", – цитирует специалиста официальный сайт Карпат.

Фабри Гонсалес – главный тренер Карпат: плюсы и минусы

Теги
Карпаты Карпаты Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
    Світ — 12:22536 Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
2
час
:
57
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук